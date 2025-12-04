El exgeneral venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, antiguo jefe de Inteligencia del chavismo y hoy preso en EE. UU., envió una carta al expresidente Donald Trump en la que asegura que el gobierno de Nicolás Maduro opera como una organización criminal ligada al Cartel de los Soles, al narcotráfico y a alianzas con grupos armados colombianos. La misiva, revelada recientemente por el medio norteamericado ‘The Dallas Express’, fue confirmada por su abogado.

Carvajal, quien espera sentencia tras declararse culpable de narcotráfico y posesión de armas, afirmó que su intención es “expiar mis pecados contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años”.

Según su relato, presenció cómo el gobierno de Hugo Chávez derivó en una “organización criminal” hoy dirigida por Maduro y altos funcionarios como Diosdado Cabello. Aseguró que “el objetivo (…) es usar las drogas como un arma contra Estados Unidos”.

Estas fueron las tres acusaciones más explosivas que hizo el exjefe de inteligencia chavista:

1. El uso de la droga como arma contra EE. UU.

Carvajal sostiene que las rutas de droga hacia ciudades estadounidenses no fueron obra de traficantes independientes, sino parte de una política diseñada desde Caracas.

“Las drogas que llegaron a sus ciudades por nuevas rutas no fueron producto de la corrupción ni obra de narcotraficantes independientes; fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos”, afirmó.

El exjefe militar asegura que este plan fue sugerido por el régimen cubano a mediados de los 2000 y que se ejecutó con apoyo de operadores cubanos, Hizbulá, y organizaciones armadas colombianas.

2. Vínculos con grupos armados colombianos: Farc y Eln

En la carta, Carvajal señala que el gobierno venezolano habría proporcionado armas, pasaportes e impunidad a grupos como las Farc y el Eln para facilitar operaciones contra EE. UU.

También responsabiliza a Caracas de facilitar logística a organizaciones consideradas terroristas.

“Se ha ejecutado con éxito con ayuda de las FARC, el ELN, operadores cubanos y Hizbulá”, indicó.

3. El chavismo impulsó la expansión del Tren de Aragua

Otra de las acusaciones apunta al ‘Tren de Aragua’, al que describe como una herramienta creada y promovida por el régimen.

Según Carvajal, Chávez ordenó reclutar a líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para proteger la revolución. Tras su muerte, Maduro habría ampliado esta estrategia al exterior.

“Maduro amplió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero (…)”, señala la carta.

El exgeneral incluso asegura que la llegada del grupo criminal a Estados Unidos se habría facilitado por la política de “fronteras abiertas” del gobierno de Joe Biden.

“Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen”, dijo.

Las otras revelaciones de la carta

La misiva también incluye otras acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro, entre ellas:

Venezuela habría enviado espías a Estados Unidos durante dos décadas.

Supuestos pagos a diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA para favorecer al chavismo.

Presuntos nexos con funcionarios electorales y empresas de votación dentro de EE. UU.

El régimen estaría “en guerra” con Estados Unidos usando drogas, pandillas, espionaje y procesos democráticos “como armas”.

Adicionalmente, Carvajal advierte que Maduro tendría “planes de contingencia para todos los escenarios extremos con tal de no soltar el control”.

La publicación de la carta ocurre mientras Washington y Caracas atraviesan una nueva escalada de tensión, avivada por el reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe y por los indultos que Trump otorgó a exmandatarios y políticos implicados en casos de narcotráfico y sobornos.

Carvajal se apartó del chavismo en 2017 y luego se trasladó a España, donde fue detenido tras varios intentos por evitar su entrega. Finalmente, fue extraditado a Estados Unidos, país en el que ahora colabora con fiscales mientras espera sentencia por narcotráfico.