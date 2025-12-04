Ante la renuncia a la contienda presidencial del senador Mauricio Gómez Amín, el Partido Liberal decidió apostar por el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

Leer más: Hombre iba remitido a una clínica por problemas de azúcar y murió en accidente de la ambulancia que lo transportaba

El partido de César Gaviria le envió una invitación este miércoles para que sea coavalado junto con el movimiento ciudadano por el que se inscribió por firmas.

Olimpo Espinosa venía buscando el aval rojo desde hace varios meses y al mismo tiempo estuvo recogiendo firmas en el marco de la extinta Fuerza de las Regiones.

“En el marco de los diálogos adelantados con diversas colectividades para realizar una consulta popular interpartidista en marzo de 2026 —mecanismo democrático que permitirá escoger un candidato único presidencial— el Partido Liberal considera indispensable contar en ese proceso con liderazgos que inspiren confianza, construyan unidad y representen una alternativa renovada para Colombia en esta cruzada por la defensa de nuestra democracia. Usted es, sin duda, uno de ellos”, dice la carta de invitación.

Ver también: ¿Cuántas velitas se deben encender el 7 de diciembre?

La colectividad roja aseguró que el exgobernador de Sucre no pidió el aval del partido, sino que el que fueron ellos quienes decidieron invitarlo para que participe en la consulta interpartidista.

“La dirección nacional del Partido Liberal Colombiano tiene el honor de invitarlo oficialmente a participar en la Consulta Popular Interpartidista, con el acompañamiento de su grupo significativo de ciudadanos y el coaval del Partido Liberal Colombiano”, añade la carta.

Le sugerimos: “Preferimos regresar”: la historia de la familia colombiana que se autodeportó ante el temor de ser detenida en EE. UU.

Según El Tiempo, fuentes del partido señalaron que Espinosa no sería el único precandidato que llevarían a la consulta de marzo, sino que esperaran tener más aspirantes para que se midan con otras figuras de derecha y centro derecha.

La colectividad añadió también: “Se trata de un momento decisivo. Colombia necesita procesos serios, transparentes, abiertos a la opinión pública y alejados de cualquier sombra de imposición. Su participación fortalecerá la legitimidad del mecanismo, ampliará la base ciudadana de la consulta y permitirá presentar ante el país una opción liberal, moderna, regional y profundamente democrática”.