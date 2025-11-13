La representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, aseguró que el presidente Gustavo Petro ha incumplido con la meta de entrega de tierras.

“Petro populista, prometió 3 millones de hectáreas para los campesinos. La ANT respondió que solo han adjudicado con registro 11.837. Eso es el 0,03% de lo prometido”, afirmó la parlamentaria opositora.

“Ahora quieren inflar las cifras con 151.444 hectáreas provisionales, que es tierra sin título, sin registro y sin seguridad jurídica. Dejen de instrumentalizar y engañar al campesino con una ‘reforma agraria’, que es un engaño”, agregó.

Se trata de la adjudicación de 3 millones de hectáreas de tierra, que es una meta del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en 2016, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

No obstante, el PND de Petro recoge en su política de paz total el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.