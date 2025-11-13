Para las 6:00 de la tarde de este jueves 13 de noviembre está convocada la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) para votar la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz en la que piden sanciones por presunta violación de topes de gastos en la campaña que llevó al poder en 2022 al presidente Gustavo Petro.

Lea: Pasa primer debate obligatoriedad de los debates públicos en las campañas electorales

La ponencia concluye que fueron violados los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos y pide una sanción administrativa y multa para el gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y para otros directivos, así como para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, integrantes de la coalición Pacto Histórico, “por la vulneración al régimen de financiación electoral”.

Los 3.500 millones de pesos con los que supuestamente la campaña presidencial violó el tope de gastos es la suma de lo excedido en las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 2022, y “por la financiación prohibida por parte de personas jurídicas”.

Lea: Petro solo ha adjudicado el 0,03% de tierras de la meta, advierten desde Cambio Radical

Según la ponencia, Roa, junto con la tesorera Lucy Aydeé Mogollón, y la auditora María Lucy Soto, deben ser sancionados con una multa a título solidario de 5.923 millones de pesos.

Igualmente pide multas para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica de 1.167 millones de pesos, cada una por los mismos motivos.

La ponencia requiere el voto favorable de seis de los nueve magistrados que integran ese organismo para su aprobación.

Dos años de investigación

Las supuestas irregularidades en la campaña presidencial de Petro se denunciaron en febrero de 2023 mediante una queja anónima, lo que llevó al CNE a abrir la investigación.

En octubre de 2024 el CNE presentó cargos contra la campaña de Petro porque supuestamente superó los topes de gasto establecidos y recurrir a fuentes prohibidas que no declararon.

Lea: Héctor Olimpo Espinosa dice que tiene las firmas recolectadas para seguir su camino hacia la Presidencia

Según el CNE, la campaña presidencial de Petro no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral, disputada el 29 de mayo de 2022, que suman 3.709.361.342 pesos.

Esos aportes los hicieron la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el partido Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO).

Con relación a la segunda vuelta electoral, celebrada el 19 de junio de 2022, la campaña de Petro, según el CNE, presuntamente violó también “el límite de gastos por la suma de 1.646.386.773 pesos”.

Lea: Abren investigación contra el presidente Petro por el polémico “tarimazo” que hizo en Medellín

Petro aseguró entonces que la decisión del CNE de formular cargos a su campaña de 2022 rompe su fuero presidencial e insistió en su tesis de que se trata de un golpe de Estado blando en su contra.

El presidente quedó excluido en junio pasado de la investigación por orden de la Corte Constitucional al resolver una acción de tutela interpuesta por Petro, quien aseguró que no se le estaba respetando el debido proceso y que la instancia competente para investigarlo es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por tener fuero.