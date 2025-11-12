Luego de que la Corte Suprema de Justicia citara a conciliación para este viernes a la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, y a la ex aspirante a viceministra de Juventud, Juliana Guerrero, la congresista le dijo a EL HERALDO que no conciliará con la exfuncionaria petrista debido a que todas las denuncias que ha hecho en su contra, afirma, han sido probadas.

“No vamos a conciliar nada con Juliana Guerrero porque todas las afirmaciones que hemos hecho desde hace tres meses con esta denuncia han quedado probadas ante la opinión pública cada vez más”, aseguró la parlamentaria a este diario.

“Nuestras sospechas por el fraude o la falsedad de los títulos de Juliana Guerrero iniciaron ante la modificación exprés de la hoja de vida en donde pasó en tan solo 15 días de no tener ningún titulo profesional a tener dos, uno de tecnóloga y otro de contadora pública, así que empezamos a hacer revisiones sencillas y públicas en la página web del Icfes para saber si ya había presentado las pruebas TyT y Saber Pro y encontramos que no las había presentado, lo cual es un requisito legal”, añadió.

Asimismo, expuso Pedraza, “encontramos también en el portal de las tarjetas profesionales del Colegio de Contadores y Contadoras que tampoco tenía tarjeta profesional, pasamos un derecho de petición al Ministerio de Educación y encontramos que tampoco estaba reportada en la base de datos del Snies, así que todo esto nos hizo empezar a desconfiar y a hacer estas denuncias sobre la irregularidad de los títulos de Juliana Guerrero”.

“Ya no tengo interés”

En medio de la polémica por presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional, el cual ya fue anulado por la Fundación Universitaria San José, Guerrero aseguró que ya no aspira al cargo de viceministra de la Juventud ni a ningún otro cargo en el Gobierno.

“En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica”, dijo Guerrero a la revista Cambio. “Tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también. No entiendo por qué ahora cambian la versión”, agregó.