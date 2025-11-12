En medio de la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo González, la jueza le hizo un fuerte llamado de atención al segundo implicado en el asesinato de Jaime Esteba Moreno, el estudiante de Los Andes, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre, a la salida de una discoteca en el sector de Barrios Unidos, en Bogotá.

Esto sucedió después que le leyeron sus derechos, pues la togada necesitaba que el joven cartagenero, quien se entregó a las autoridades tras permanecer más de 10 días prófugo, estuviera concentrado en la información que le otorgaban.

Durante la diligencia la jueza expresó: “Por favor, póngame atención, si es tan amable”; y luego preguntó: “¿Entendió sus derechos?”.

Ante la pregunta, González contestó: “Sí, su señoría”.

Al parecer, el regañó de la togada se originó porque el joven estaba mirando al piso y se notaba distraído.

Por el crimen de Jaime Esteban, la Fiscalía le imputó al cartagenero el delito de homicidio agravado, en calidad de coautor, el cual no fue aceptado.

De acuerdo con las autoridades, González en la brutal golpiza – junto a Juan Carlos Suárez – contra el estudiante de Los Andes.

Cámaras de seguridad del sector registraron la agresión por parte de dos jóvenes, uno de ellos identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue capturado en flagrancia e imputado por el delito de homicidio agravado.

Ricardo González es el señalado segundo agresor, quien llevaba un disfraz de conejo con orejas negras aquella madrugada de Halloween.

Según el medio ‘El Tiempo’, González prestó servicio militar en el Distrito 51, adscrito al batallón de las Américas, y luego trabajó como vigilante y vendedor ambulante en San Victorino