A poco tiempo para que venza el periodo de inscripción de candidatos de cara a las elecciones presidenciales de 2026, La Fuerza de las Regiones –el grupo de políticos que decidió irse al ruedo electoral- parece flaquear en su método para escoger su único candidato o al menos eso es lo que deja ver sus integrantes.

A través de unas cartas dirigidas al resto de sus compañeros, Héctor Olimpo y Juan Guillermo Zuluaga se sinceraron y manifestaron su descontento debido al poco impacto que ha tenido su iniciativa y por el riesgo de cumplir con los acuerdos pactados.

El ex gobernador del Meta no está de acuerdo con que se sustituya la encuesta para escoger a su candidato por el promedio de encuestas públicas como lo han insinuado “algunas voces”, pues para él esto “pone en riesgo la credibilidad” del proceso.

“Las encuestas externas, podrían estar influenciadas por intereses ajenos a nuestro movimiento y su uso podría prestarse a interpretaciones o cuestionamientos que afectarían la legitimidad de la decisión. Es necesario una encuesta exclusiva para tomar la decisión de quién es el candidato oficial de La Fuerza de las Regiones”, reiteró el precandidato.

Al tiempo, llamó a Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo y Juan Cárdenas –los otros que componen la coalición- a que cumplan lo acordado “como pactamos”. Incluso llegó a decir que puede gestionar la financiación de la encuesta si el resto de sus compañeros no desea asumir el costo compartido.

“Yo soy un hombre que cree en la palabra y en el honor, porque sin ellos no hay confianza ni liderazgo posible. Cumplir los acuerdos no es una formalidad: es la base sobre la que se construyen las causas colectivas. Si no aceptamos lo pactado, será porque sencillamente no hay voluntad de cumplir los acuerdos”, planteó.

A su turno, Héctor Olimpo le respondió también con una carta, en ella propuso que los plazos acordados debían posponerse debido a “no hemos hecho lo suficiente”.

“No hemos alcanzado los niveles de reconocimiento y movilización que proyectamos. No hemos desarrollado los eventos regionales colectivos que acordamos. Y aún no hemos logrado definir plenamente la metodología, la supervisión y las firmas encuestadoras del proceso de selección interna”, se lee en la misiva.

A una semana (16 de noviembre) de que empiecen las encuestas internas para la escogencia del candidato de la Fuerza de las Regiones llegan a la recta final, a juicio del ex gobernador de Sucre, sin claridad técnica en la encuesta, sin despliegue territorial colectivo, y sin definición sobre la consulta interpartidista a la que concurrirán.

“La intención de la Fuerza de las Regiones no es legalizar un candidato para que actúe por cuenta propia, sino posicionar una causa y actuar como fuerza colectiva de la que esperamos surja el próximo presidente de la República. (…) propongo que aplacemos la fecha de la encuesta interna para el 30 de enero, una semana antes del cierre de inscripción para consultas (6 de febrero)”, fue la petición del también precandidato.