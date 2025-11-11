Los planes de Álvaro Uribe Vélez de poner presidente en 2026 no van por buen camino, al menos por ahora, todo por cuenta de las rencillas al interior del Centro Democrático, su partido, que no termina de conciliar varios puntos para escoger su candidato único que, primero, se enfrentará en una consulta interpartidista en marzo y luego en la primera vuelta en mayo.

Y es que todo gira en torno a la escogencia de ese candidato entre los cinco precandidatos que hay en la colectividad opositora. Por consenso se decidió que era mediante una firma encuestadora que se escogería al representante del Centro Democrático para los comicios del próximo año.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA

Al principio todo parecía indicar que la empresa brasilera Atlas Intel sería la encargada de llevar a cabo dicho método para depurar la lista de los cinco precandidatos. Sin embargo, las recientes dudas de Miguel Uribe Londoño cambiaron el ajedrez al interior del partido del expresidente Uribe.

Las críticas de Uribe Londoño

La molestia de Uribe Londoño era porque la encuestadora elegida tendría algún favoritismo por la senadora María Fernanda Cabal, otra de las precandidatas, así se lo dijo en una carta a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, y que luego se filtró trayendo consigo una disputa interna. Y es que afirmó que la empresa encuestadora no cumplía “con los valores de transparencia, auditabilidad ni representatividad”.

JOSEFINA VILLARREAL/Josefina Villarreal

Luego de la filtración, el precandidato –que llegó a la carrera electoral en reemplazo de su asesinado hijo- manifestó a través de un video lanzó indirectas sobre sus opositores: “El debate debe ser con seriedad y no con politiquería”.

Eso sí, negó sus críticas a Atlas Intel y dijo que está dispuesto a aceptar “cualquier encuestadora que decida el partido, pues no llegó a competir “para defender a ninguna empresa encuestadora en particular. Estoy aquí para defender los valores y principios por los que luchaba Miguel, mi hijo, y que yo mismo le inculqué”.

Las críticas llegaron a oídos de Atlas Intel que sin pensarlo dos veces decidió echar marcha atrás sus planes de llevar a cabo la encuesta argumentando que su reputación puede verse afectada en caso de que sean ellos quienes adelanten el estudio.

“Tras una solicitud de información por parte de uno de nuestros principales socios mediáticos en América Latina, se nos ha hecho saber que realizar una encuesta para el Centro Democrático podría generar un riesgo reputacional en relación con nuestra imparcialidad, en particular en lo que respecta a las encuestas públicas que Atlas Intel publique en la próxima contienda presidencial”, precisaron en una carta.

“Hay ánimo de generar confusión”

La senadora Cabal no se quedó callada frente a las acusaciones de Uribe Londoño que la involucran directamente a ella, indicó que lo que hace su compañero resta electores de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

“Hay ánimo de generar confusión en la prensa y en el público. Eso lo único que trae es una erosión de la credibilidad del elector en el partido Centro Democrático”, dijo en los micrófonos de W Radio este lunes 10 de noviembre.

Fue clara en decir que la prioridad en estos momentos de tensión en el partido es “mirar quién saca provecho de un ánimo de implosión del partido y de destrucción del método”.

Sobre el supuesta ventaja que podría haber sacado con Atlas Intel contestó que no tiene ningún tipo de relación con esa empresa de origen brasileño: “Yo no tengo ni relación ni conozco los señores de Atlas Intel; lo único que tengo es una referencia (…) Atlas fue la única que dio ganador a Donald Trump, la única que le dio 11 puntos a Javier Milei y fue la única que vio al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como ganador”.

Mientras otros candidatos agarran ventaja, los del Centro Democrático aún no se deciden sobre su candidato a menos de un mes que cierre el plazo para presentarle a la Registraduría Nacional la inscripción para el primer enfrentamiento electoral: las consultas interpartidistas de las cuales se decantan los candidatos que irán a primera vuelta presidencial.