El juez 42 de control de garantías de Barranquilla rechazó las peticiones de la defensa del ex diputado del Atlántico por la Colombia Humana, Nicolás Petro Burgos, y avanza este lunes la nueva imputación de cargos contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

El togado advirtió que la solicitud de la defensa no tiene ningún tipo de sustento. El abogado reclamaba que hasta la fecha no se había resuelto la acción de tutela presentada contra la fiscal que le imputará los cinco nuevos cargos delictivos. Y también alegó el apoderado que no se le había dado respuesta a una petición frente a los hechos que motivaron la indagación contra el político de izquierda.

Los nuevos delitos que formulará el ente acusador son por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.

Tendrían que ver estos punibles contra el exdiputado con presuntas irregularidades en la gestión y direccionamiento de contratos firmados con una fundación vinculada a la Gobernación del Atlántico.

Se trata de nuevo proceso además del caso principal que enfrenta por los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, imputados en 2023 tras revelarse supuestos movimientos de dinero no justificados, y que actualmente se encuentra en la etapa preparatoria de juicio.