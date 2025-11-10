Lo que parecía una fotografía más de una reunión política en Washington terminó por convertirse en un nuevo foco de tensión entre Bogotá y Washington. En la imagen, captada en el Despacho Oval, se observa a James Blair, jefe adjunto de gabinete del expresidente Donald Trump, sosteniendo una carpeta cuyo contenido —a simple vista— habría pasado desapercibido, de no ser porque en su interior aparece una imagen que hoy causa revuelo diplomático.

Dentro del documento, titulado “La doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental”, se incluyen fotografías generadas con inteligencia artificial en las que los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro aparecen vestidos con uniformes naranjas de prisioneros, similares a los utilizados en cárceles estadounidenses. Ese detalle, imperceptible a primera vista, fue el detonante del más reciente desencuentro entre ambos países.

La foto fue publicada el pasado 21 de octubre en la galería oficial de la Casa Blanca y se mantuvo disponible durante varias semanas, hasta que este 10 de noviembre fue retirada tras una publicación que hizo la ‘revista Cambio’ este fin de semana, en la cual reveló la existencia de la misma.

Fotografía revelada por Revista Cambio La imagen, tomada en el Despacho Oval, muestra a James Blair, jefe adjunto de gabinete del presidente Donald Trump, sosteniendo una carpeta en la que aparecen fotografías generadas con inteligencia artificial donde los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro lucen uniformes naranjas de prisioneros.

Qué contenía la “Doctrina Trump”

De acuerdo con lo revelado por el medio de comunicación previamente mencionado, el documento que sostiene Blair plantea una serie de propuestas de línea dura hacia Colombia y América Latina.

Entre sus puntos principales figuran la designación de los carteles colombianos como organizaciones terroristas, la imposición de sanciones a Petro y su círculo cercano y el respaldo a líderes proestadounidenses en la región.

También sugiere abrir investigaciones sobre el presunto financiamiento extranjero de campañas políticas en Colombia y reforzar acciones contra gobiernos considerados hostiles a Washington.

De acuerdo con fuentes citadas por medios internacionales, parte de esas ideas fueron elaboradas por el equipo del senador republicano Bernie Moreno, de origen colomboestadounidense, quien participó en el encuentro.

La respuesta de Petro y el llamado a consultas

Tras la revelación de ‘Cambio’, el presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza, ordenando el llamado a consultas del embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña, como gesto de protesta diplomática.

“Me sacan como si fuera un preso en Estados Unidos”, dijo Petro al referirse a la imagen, a la que calificó como un acto de irrespeto hacia Colombia. Desde Santa Marta, durante una intervención en el marco de la Cumbre CELAC-Unión Europea, el mandatario agregó que sectores del ‘trumpismo’ buscan llevarlo preso a Estados Unidos y afirmó que preferiría morir en Colombia antes de ser extraditado.

Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la casa blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EEUU. Eso es… https://t.co/sNTfd8YcMw — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2025

En su discurso, también mencionó al expresidente Andrés Pastrana, al senador Bernie Moreno y al republicano Marco Rubio, a quienes señaló de impulsar una campaña internacional para desprestigiar su gobierno.

La fotografía se presentó en una reunión privada en la Casa Blanca

La fotografía fue tomada durante una reunión cerrada con congresistas republicanos, en la que participaron figuras como Lindsey Graham y Mike Lee, junto a asesores de la Casa Blanca. No hubo presencia de prensa, por lo que el registro fue realizado por personal oficial del gobierno estadounidense.

El episodio ha sido comparado con el ocurrido en 2019, cuando el entonces asesor de seguridad nacional John Bolton dejó ver la nota “5.000 tropas a Colombia” escrita en su libreta, lo que también generó un fuerte revuelo diplomático en aquel momento.

Aunque la imagen fue eliminada de los canales oficiales, la Casa Blanca no ha ofrecido explicaciones públicas sobre cómo el documento fue captado ni por qué permaneció publicado durante semanas.