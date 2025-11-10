La delegación venezolana, representada por la cancillería, se retiró de la declaración conjunta realizada por los 60 países que hicieron parte de la IV Cumbre Celac-UE este domingo.

Según se puede leer en el documento, el país vecino se abstuvo de participar en los 52 acuerdos para construir relaciones entre América latina, el Caribe y Europa.

Los acuerdos contemplan entre otras cosas “garantizar elecciones libres, inclusivas, transparentes y creíbles, así como con la libertad de expresión”.

De igual manera, la delegación argentina se abstuvo de seis acuerdo, específicamente relacionados con el “género”, y los objetivos a 2030 de desarrollo sostenible.

Además, la republica de Costa Rica, el Ecuador también se abstuvieron de puntos como poner fin al embargo en Cuba y participar en los diálogos del proceso de paz en Colombia.

