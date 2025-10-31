En la tarde del jueves 30 de octubre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, sostuvo una reunión con Ingrid Betancourt, jefa del Partido Oxígeno, en la que hablaron sobre cómo podrían unir fuerzas de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

Tras el encuentro, el exmandatario -quien la semana anterior fue absuelto en segunda instancia de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal- publicó en sus cuentas de redes sociales una fotografía con Betancourt.

“Pensando en el mejor futuro para Colombia con Ingrid Betancourt, víctima y protagonista de un tramo histórico muy difícil”, escribió Uribe en la publicación, haciendo referencia al secuestro del que fue víctima la líder del Partido Oxígeno desde 2002 hasta 2008.

La reunión se desarrolló en la casa de Álvaro Uribe Vélez en el municipio de Rionegro, Antioquia, dos días después de que el Partido Oxígeno le otorgara el aval como candidato presidencial a Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa de Juan Manuel Santos.

Pinzón ya se había encontrado meses atrás con Uribe, mientras que Betancourt es cercana al ex jefe de Estado desde que fue rescatada en la Operación Jaque de su secuestro de más de seis años por parte de las desmovilizadas Farc.

Todo esto en el marco de los acercamientos entre varios grupos políticos de la centroderecha tras la consulta interna del Pacto Histórico del pasado domingo, que les reportó 2,7 millones en unas elecciones atípicas, que encendieron las alarmas en la oposición.

Así las cosas, buscan forjar la coalición de centroderecha que debe enfrentarse en las urnas de 2026 al petrismo.