BOGOTÁ. La ex ministra de Salud y ex precandidata presidencial Carolina Corcho confirmó este jueves que será cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico.

Esto luego de que obtuviera más de 600 mil votos en la consulta interna de la colectividad petrista del pasado domingo, enfrentada al senador Iván Cepeda, quien obtuvo 1,5 millones de votos. Y, así mismo, tras la renuncia de la senadora María José Pizarro a ser cabeza de lista del Pacto y a ser precandidata presidencial por el petrismo.

“Asumiremos la cabeza de lista al Senado de la República de la lista paritaria del Pacto Histórico, primer movimiento político que por decisión popular ordenó sus listas cerradas para que el 50% de sus congresistas sean mujeres, un anticipo de lo que debería ser una reforma política de todo el sistema de partidos”, dijo la exfuncionaria.

Agregó Corcho en sus redes sociales: “Vamos a trabajar de manera colectiva, para lograr la más alta votación en marzo, y cambiar las mayorías congresionales, para que estas respondan a las reformas estructurales y cambios que reclama el pueblo colombiano. Requerimos 55 senadores, senadoras y 87 representantes a la Cámara que trabajen con la ciudadanía, los movimientos sociales y continúen el cambio en Colombia”.

“Iniciaremos la más amplia pedagogía ciudadana sobre la importancia del Congreso, la necesidad de cambiarlo, su papel en el proceso constituyente para adelantar las reformas que el país requiere”, concluyó la exprecandidata.