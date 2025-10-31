El partido Nuevo Liberalismo le otorgó este jueves a su director nacional, Juan Manuel Galán, el aval como candidato de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La decisión fue tomada durante el Consejo Ordinario Nacional de la colectividad.

“Han decidido otorgarme la confianza para ser el candidato del Nuevo Liberalismo a la consulta interpartidista y a la elección presidencial de 2026″, celebró Galán en un video publicado en su cuenta de X.

“Acepto con responsabilidad, con ánimo, con entusiasmo, con optimismo por lo que puede significar para nuestro país que el Nuevo Liberalismo logre conformar un gran equipo no solamente en el Gobierno nacional, sino en el Congreso de la República para avanzar en las transformaciones que nuestro país requiere con urgencia”, sostuvo.

Noticia en desarrollo...