La ex ministra de Salud y ex precandidata del Pacto Histórico, Carolina Corcho, informó este miércoles en sus redes sociales que este jueves se realizará una reunión de la colectividad petrista para definir quién será la cabeza de lista al Senado por ese grupo político: si Corcho o la senadora María José Pizarro, quien declinó su precandidatura presidencial con el aparente compromiso de liderar la bancada de la cámara alta del petrismo.

“He sido convocada y asistiré a una reunión a las 9 am del día de mañana (jueves) para decidir sobre la cabeza de la lista al Senado del Pacto Histórico. Según se me ha informado, el Comité Político del Pacto aún no ha decidido nada. Asistiré a esta reunión con la disposición de que se le cumpla a la ciudadanía”, anunció la exfuncionaria.

Acto seguido, hizo un llamado público al senador Iván Cepeda, candidato elegido en la consulta del Pacto el domingo pasado por 1,5 millones de votos, frente a los más de 669 mil votos de Corcho, a liderar este proceso electoral.

“Hago un llamado público al candidato Iván Cepeda a la grandeza, a liderar este proceso político electoral honrando la palabra y haciendo cumplir los acuerdos que implican el respeto por la voluntad popular”, escribió la exprecandidata.

Y concluyó: “No podemos defraudar a los casi 2,7 millones de electores que participaron en una convocatoria de consulta , y que se les desconozca su participación con decisiones contrarias a lo expresado en las urnas. El pueblo manda a la dirigencia, no al contrario. Ese es el cambio en la política que merece este momento histórico”.

