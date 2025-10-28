El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció este lunes que pidió el aval del partido Verde Oxígeno de la excongresista Íngrid Betancourt, para impulsar su candidatura presidencial. El evento en apoyo a Pinzón se llevará a cabo este martes 28 de octubre.

El exfuncionario también recibió el apoyo de representantes demócratas y republicanos, tras su visita a los Estados Unidos días atrás. En su viaje abordó temas relacionados con la relación bilateral entre ambos países.

En entrevista con La FM, el exembajador había mencionado los principales retos que enfrenta Colombia en materia de seguridad, relaciones internacionales, economía y política, haciendo mención a las elecciones de 2026.

El exministro también indicó, al medio antes citado, que no se lanzará por firmas, sino que buscará una coalición amplia. “Estoy hablando con Uribe, con Germán Vargas, con Ingrid Betancourt, con el Partido Conservador y con otros sectores”, dijo en ese momento.

Asimismo, Pinzón rechazó las políticas de sustitución de cultivos ilícitos y defendió el regreso controlado de la fumigación con glifosato; mencionó además que entre sus propuestas está la creación de la beca Miguel Uribe Turbay, con la que 2.000 jóvenes podrían estudiar en el exterior cada año y regresar al país mayores conocimientos educativos.

Por otro lado, el candidato advirtió que la situación de orden público en el país “es más grave de lo que esperaba”. Aseguró que la fuerza pública carece de personal, recursos y respaldo político en muchas regiones.