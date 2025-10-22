Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, por medio de una carta, anunció que renuncia a su precandidatura presidencial. Además, también renunció a su militancia en el Partido Alianza Verde.

El escrito, enviada a los directivos de Alianza Verde, expresa los motivos de su renuncia al partido político, al que perteneció por más de 15 años.

“Me uní a la Alianza Verde cuando era una esperanza de cambio: un movimiento que hablaba de participación, de juventud, de respeto a las diferencias y de diálogo como única vía para transformar el país. Esa idea me inspiró a dedicar mi vida al servicio público, a llegar al Concejo de Bogotá y a trabajar por causas que siempre he defendido: la transparencia, la salud como derecho y la reconciliación nacional”, se lee en una parte de la misiva.

Más adelante, se lee en la carta: “Hoy la Alianza Verde dejó de ser un espacio de ideas para convertirse en un comité de avales donde la discusión política se mide por intereses personales y no por la convicción de servir al país”.

Agregó que, según lo que percibe, la toma de decisiones se concentra en “círculos cerrados” que excluyen a las bases, a los jóvenes y a las voces críticas.

“He intentado, una y otra vez, abrir espacios de diálogo, tender puentes y proponer un proyecto que devuelva al partido su vocación original. Pero las decisiones siguen tomándose entre unos pocos, en círculos cerrados que han perdido la capacidad de escuchar”, también añadió.

“Estoy convencido de que Colombia necesita un diálogo nacional que supere la polarización y nos devuelva la esperanza. Creo en la fuerza del pensamiento verde: en la protección de la vida, en la justicia ambiental, en la ética pública y en la reconciliación. Pero ese mensaje no ha encontrado eco dentro de la dirección del partido”, dijo.

Y finalizó: “Renuncio con el corazón dolido, pero limpio. Me voy coherente. No puedo seguir militando en un partido que perdió el rumbo y que ya no representa los valores que lo hicieron grande”.