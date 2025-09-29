La Registraduría confirmó que el Pacto Histórico inscribió a 538 precandidatos para las consultas del 26 de octubre.

El único movimiento político que se presentará a las consultas será el Pacto Histórico, indicó la entidad de la Organización Electoral.

Se trata de 390 aspirantes a integrar la lista para la Cámara de Representantes, 145 esperan lograr un espacio para buscar una curul en el Senado de la República, y tres serán los que pelearán la candidatura única a la Presidencia de la República.

El Valle del Cauca es el departamento con más postulaciones a la Cámara con 61, seguido por la ciudad de Bogotá con 59 y después aparece Antioquia con 24 precandidatos.