El Partido Cambio Radical reiteró este jueves en un comunicado que no apoyará el Presupuesto 2026 por $557 billones aunque le recorten $10 billones como lo planteó el Gobierno.

Esto porque, advierte la colectividad opositora en la antesala de la discusión por el monto en las Comisiones Económicas Conjuntas, “el desfinanciamiento real del Presupuesto supera los $26 billones”.

“Esta propuesta no resuelve el problema de fondo: el Presupuesto sigue siendo inviable, basado en supuestos inciertos y sin un respaldo fiscal serio”, agrega.

Además, advierte que no respaldará un proyecto de renta pública que “aumenta el gasto de funcionamiento en más del 11%, mientras se intenta tapar el hueco fiscal con una tributaria improvisada. El país no necesita más impuestos ni promesas vacías”.

Por ello, concluye el partido rojiazul, “el Gobierno tiene que recortar gastos, no seguir inflando el Estado. Exigimos ajustes reales, menos burocracia y transparencia total sobre el financiamiento. Colombia merece seriedad, no más ensayo y error”.