El Ministerio de Hacienda emitió un concepto no favorable a la Cámara de Representantes sobre la reforma al Icetex que es impulsada por la congresista Cathy Juvinao, de Alianza Verde.

La cartera advirtió riesgos fiscales, jurídicos y de sostenibilidad financiera que podrían comprometer el futuro del sistema de crédito educativo.

“La limitación de las tasas de interés o la restricción a la generación de resultados reinvertibles afectaría estructuralmente la sostenibilidad del sistema de financiación de la educación superior en Colombia, en particular para las nuevas generaciones, al comprometer la recuperación de cartera y restringir la capacidad de atender nuevas cohortes de beneficiarios”, se lee en el concepto.

De acuerdo con la cartera fiscal, “según estimaciones del Icetex, las iniciativas de reforma representan una afectación que tendría como punto de partida el valor de la cartera ($8,9 billones), donde una eventual disminución en tasas, posibles condonaciones y dificultades de recuperación requerirían respaldo fiscal de la nación por el valor afectado, o incluso por la totalidad de los $8,9 billones”.

Juvinao, por su parte, ha estado en contra de los pronunciamientos del Gobierno.