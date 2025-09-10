Armando Benedetti, ministro del Interior, volvió a irse este miércoles lanza en ristre en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, por la entrada en vigencia de la reforma pensional.

De acuerdo con el alto funcionario, el togado estaría dilatando el proceso de revisión de la iniciativa oficialista en el alto tribunal.

Cabe recordar que este miércoles se conoció que Ibáñez ordenó a la Cámara de Representantes remitir nuevamente las pruebas y actas que respalden la corrección del vicio en la ley.

“Somos respetuosos de la Corte, pero alzamos la voz con dolor y resentimiento, porque vemos que una sola persona acaba y destruye el beneficio para millones de viejos y viejas en el país, con el único propósito de querer destruir, no ganar nada ni que se quiera beneficiar de nada. Solo por destruir”, señaló Benedetti.

Renglón seguido, el ministro aseguró que Ibáñez está atacando y hostigando al Gobierno.

“Pidió una subsanación, que nunca había pasado en el país; luego pidió que se votaran las actas; ahora pide como fue la votación.¿Qué es la pedidera de cuentas?Su labor es controlar que se haya cumplido la Constitución, pero él no la está cumpliendo”, cuestionó.

En su momento, el magistrado negó rotundamente estar detrás de prácticas que vayan en contravía de la puesta en marcha del proyecto de ley.

“Sobre unas recientes declaraciones del presidente de la República relacionadas con el expediente D-15.989 sobre la reforma pensional, es preciso informar que: El ponente, que es el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, desmiente que esté detrás de alguna estrategia para hundir la reforma pensional”, manifestó en un comunicado.