El senador Esteban Quintero, del Centro Democrático, anunció que citó un debate de control político por la reducción de recursos al sector deporte en el proyecto de Presupuesto 2026.

“El gobierno de Petro desprecia al deporte colombiano. En apenas tres años, su administración le ha quitado cerca de 3 billones de pesos al sector, lo que equivale a una reducción del 70 % en los recursos destinados a nuestros deportistas”, denunció Quintero.

De acuerdo con cifras oficiales, agregó, para 2025, el presupuesto del deporte apenas alcanza 464,3 mil millones de pesos; y para 2026, el proyecto es aún más grave: $310 mil millones, una reducción adicional de $153 mil millones, lo que significa otro 33 % menos.

Por ello, anunció que citó a debate de control político en el Congreso para exigirle al Gobierno Nacional explicaciones sobre este recorte que, según él, atenta contra el desarrollo deportivo, la salud y la integración social de los colombianos.

“Desde ya advierto: si se concreta este recorte presupuestal, yo lo denunciaré. El Senado tiene la obligación de agendar este debate que el deporte colombiano aclama. No podemos permitir que esta disciplina, que transforma vidas y construye futuro, siga siendo la víctima de este nefasto gobierno”, advirtió, agregando que el deporte no solo es una herramienta de inclusión social, sino también un pilar de salud pública, formación de valores y proyección internacional del país.

“Colombia le debe mucho al deporte, pero este gobierno parece decidido a darle la espalda”, concluyó, haciendo un llamado a la ciudadanía, a las ligas, federaciones y atletas de todas las disciplinas a alzar su voz en defensa de los recursos públicos que garantizan la preparación, participación y bienestar de los deportistas.