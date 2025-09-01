Tras la solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, revisa la polémica condena en contra del exmandatario por presunta manipulación de testigos.

Por ello, la semana pasada, de acuerdo con un reporte del diario El Tiempo, la corporación del Sistema Interamericano escuchó al ex jefe de Estado y a su defensa.

El encuentro fue dirigido por el presidente de la CIDH y relator especial para Colombia, José Luis Caballero.

A la entidad con sede en Washington le interesaron los temas de las interceptaciones por error al exmandatario y también las que se hicieron entre Uribe Vélez y su exabogado Diego Cadena.

Y también le llamaron la atención a la CIDH las publicaciones en redes sociales del presidente Gustavo Petro sobre el proceso.

