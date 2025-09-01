El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó su voz de pesar ante la confirmación del fallecimiento del grumete de la Armada Nacional, Julián Condia Bello, quien cayó desde el Buque Escuela ARC Gloria la mañana del pasado domingo a las aguas cuando iban accediendo a Barranquilla.

Char expresó en su cuenta de X (antes Twitter) que “lamentamos la pronta partida del Grumete Julián Condia Bello, quien hacía parte de la tripulación del Buque Escuela ARC Gloria”.

En ese sentido, el burgomaestre indicó que desde la Alcaldía “nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros, acompañándolos con todo nuestro cariño en este difícil momento”.

Afirmó que “su memoria permanecerá viva en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él el amor por Colombia”.

De otro lado, la gerente de ciudad, Ana María Aljure, expresó sus “sentidas condolencias a la familia del grumete Julián Fernando Condia Bello, por su sensible fallecimiento sirviéndole al país. A la Armada Nacional de Colombia y la tripulación del Buque Escuela ARC Gloria, nuestro abrazo solidario”.

¿Qué dice la Armada?

EL HERALDO dialogó con el director de la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC’ Barranquilla, Javier Hernando Rubio, contó cómo fueron las labores de rescate y el apoyo psicológico que le están brindando a la familia del grumete.

“En nombre de los hombres y mujeres de la Armada de Colombia expresamos nuestros sentimientos de condolencia y apoyo a la familia de nuestro grumete Julián Condia…Ayer (domingo), durante una maniobra de alistamiento del Buque Escuela ARC Gloria para ingresar al puerto de Barranquilla, ocurrió un accidente en el que el joven cayó al agua", expresó el contraalmirante

Añadió que “de inmediato la Armada desplegó tres esfuerzos de búsqueda: uno marítimo-fluvial, uno aéreo y uno terrestre. Más de 806 hombres se desplegaron por toda la ribera del Tajamar con medios navales, y en horas de la mañana de hoy logramos encontrar el cuerpo del grumete en el sector de Isla Salamanca, hacia el costado del departamento del Magdalena”.