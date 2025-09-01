Con el objetivo de garantizar la calidad y confiabilidad en el suministro de energía para más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, la empresa Air-e Intervenida reportó un balance positivo en las jornadas de mantenimiento preventivo ejecutadas este año en un total de 57 subestaciones eléctricas.

De acuerdo con la compañía, las labores se han concentrado en 27 subestaciones del Atlántico, 19 en Magdalena y 11 en La Guajira, con el propósito de brindar mayor seguridad y continuidad en la prestación del servicio.

Las acciones han estado a cargo de las áreas de Mantenimiento Alta Tensión y Protecciones & Telecontrol, que desplegaron a cerca de 120 personas entre personal de planta y externo, responsables de planificar, ejecutar y supervisar cada actividad preventiva.

Air-e Intervenida destacó que este tipo de intervenciones permiten cumplir con estándares de calidad que garantizan seguridad en el sistema eléctrico, previniendo fallas y protegiendo tanto a los usuarios como a los trabajadores frente a riesgos eléctricos.

Asimismo, la empresa explicó que la confiabilidad en el servicio evita interrupciones inesperadas, facilita la detección temprana de fallas y reduce la necesidad de reparaciones de emergencia que puedan generar suspensiones del suministro.

Otro de los beneficios señalados es la eficiencia operativa, ya que el mantenimiento mejora el rendimiento de equipos como transformadores, interruptores y seccionadores, prolongando su vida útil. Además, con estas acciones se contribuye al cumplimiento de regulaciones eléctricas, se disminuyen las pérdidas de energía y se genera un impacto positivo en el medio ambiente.