Durante las noches, Barranquilla se ilumina con luces azules y rojas mientras vehículos de la Policía, tripulados por más de 115 hombres y mujeres, recorren los barrios para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Las ‘Caravanas por la vida’, implementadas por la Alcaldía Distrital en coordinación con la Policía Metropolitana, avanzan por los sectores priorizados con actividades de prevención y control. Los uniformados realizan registros a personas y vehículos, toman el control de zonas con alta incidencia delictiva y refuerzan la vigilancia en los puntos más sensibles.

Paralelamente, funcionarios distritales verifican la legalidad de establecimientos, controlan el exceso de ruido y sancionan conductas que alteran el orden público. La estrategia, liderada por el alcalde Alejandro Char, busca reducir delitos como hurtos, homicidios por intolerancia, lesiones personales y, de manera indirecta, contener rentas criminales relacionadas con la extorsión y el microtráfico.

Además de su impacto preventivo, las caravanas refuerzan la capacidad de reacción de las patrullas territoriales, logrando una atención más oportuna ante situaciones de emergencia.

Como resultados preliminares, la Policía ha realizado 45 capturas, 190 traslados a la Unidad de Convivencia y Justicia, 436 registros a personas y 622 registros a vehículos. También se han incautado 7 armas de fuego y 17 armas blancas, se impusieron 528 órdenes de comparendo por infracciones de tránsito y se efectuaron 14 suspensiones de actividad comercial.

Durante los recorridos también se difunde el cartel de los más buscados y se socializan las líneas de denuncia 165 del Gaula y 3178965523 contra el crimen.

La estrategia continuará llegando a los barrios donde la comunidad requiera mayor presencia institucional, enviando un mensaje claro a quienes pretenden alterar la seguridad: la ciudad está vigilada y las autoridades no dan tregua.