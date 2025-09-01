En un comunicado de presenta, el sistema masivo de transporte de Barranquilla, Transmetro, informó que a partir del 1 de septiembre, quienes recarguen y tengan personalizada su tarjeta, podrán disfrutar de pasajes de cortesía como muestra de agradecimiento a su preferencia.

“Con esta iniciativa, Transmetro busca generar un beneficio para sus usuarios, valorando la preferencia de quienes día a día eligen al Sistema y reafirmando el compromiso de seguir mejorando su experiencia de viaje. Al mismo tiempo, se fomenta la recarga de tarjetas e incentiva el uso continuo del Sistema, fortaleciendo la relación con los usuarios”, reseñó la empresa.

La bonificación funcionará así, según explicó la empresa: “por cada recarga de $100.000, se otorgarán 2 pasajes de día hábil, correspondientes a $6.600. Luego, por cada recarga adicional de $50.000 el usuario recibirá 1 pasaje extra de día hábil equivalente a $3.300”.

Este beneficio estará disponible durante los primeros 10 días de cada mes.

Los usuarios pueden adquirir y recargar su Tarjeta Transmetro en todas las estaciones del Sistema. Adicionalmente, pueden realizar la recarga desde la app Supergiros y en los puntos de recarga externos, los cuales pueden ser consultados a través de la página web del sistema.

Asimismo, se invita a personalizar la tarjeta para acceder a ventajas como: Acceder al beneficio del crédito en rutas alimentadoras, recuperar el saldo en caso de pérdida, daño o hurto, contar con mayor seguridad en las transacciones.

Además, los usuarios tienen la posibilidad de consultar su saldo e historial de recargas en el Sistema de Información al Usuario (SIU), registrándose en siu.transmetro.gov.co.