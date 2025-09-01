El Grupo Empresarial Puerto de Barranquilla confirmó cambios en su directiva. Manuel Buitrago Vives asumirá como nuevo CEO, en sustitución de Andrés Osorio, quien estuvo en el cargo durante 11 meses.

Leer también: Autoconstrucción, una práctica riesgosa que pasa de agache en las calles del país

Buitrago es reconocido en el sector energético, luego de ser presidente durante 12 años y 7 meses de Gran Tierra Energy. También digirió Country Manager Colombia durante 6 años y 8 meses.

En su hoja de vida también se destaca que fue vicepresidente de Finance Colombia por 3 años y 7 meses, así como chief financial officer en PetroTiger por dos años y 1 mes. También estuvo en EBX por 1 año y 9 meses, igualmente por 9 meses en MPX Colombia como director financiero y administrativo. También trabajó en Oxy y en Aguazul Bogotá.

Buitrago Vives es reconocido como un ejecutivo líder con más de 24 años de experiencia en la industria de petróleo, gas y energía, además de una sólida trayectoria como presidente y country manager de Gran Tierra Energy en Colombia y México.

El nuevo SEO del Grupo Empresarial Puerto de Barranquilla asumirá su cargo el 15 de septiembre, un día después de que culmine su andar en la empresa Andrés Osorio, durante su administración logró récords de cargas con embarcaciones, la puesta en servicio de un nuevo muelle y la reciente operación del sistema de energía solar en cinco bodegas.

Importante: Arrecian las críticas de expertos por “inviabilidad” de la reforma tributaria

“Me retiro de forma temprana y me dedico a mis propios negocios. Pero me quedó vivienda en la Costa Caribe. Quiero agradecer a todos por su apoyo”, dijo al portal Notas Económicas Osorio, quien seguirá ligado al grupo empresarial hasta el 31 de diciembre de este año como asesor.

Entre los logros de Osorio en el Puerto de Barranquilla está la incorporación de tres grúas móviles LHM 500 y la puesta en marcha del Muelle 0. También se registró en ese periodo la segunda fase del software operativo Transkal y la adquisición de un escáner Eagle P60 Segunda Generación.