En el Salón Elíptico de la plenaria de la Cámara de Representantes esperan el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay para dar inicio a la velación en cámara ardiente prevista desde las 3 de la tarde de este lunes para familiares, amigos y congresistas.

Congreso El Salón Elíptico de la plenaria de la Cámara de Representantes.

A las puertas del recinto del pleno de la cámara baja custodian el umbral una docena de arreglos florales de blanco con la inscripción del Senado de la República, la Cámara de Representantes y la Presidencia de la República.

Y al interior del Elíptico, a lado y lado del Obregón, dos pantallas con la imagen del líder político, con cintas negras que rezan 1986-2025, dan cuenta de la breve biografía del parlamentario del Centro Democrático cuya vida fue segada en medio del atentado perpetrado en su contra el pasado 7 de junio y que lo tuvo luchando contra la muerte durante más de dos meses.

Así el Congreso rendirá honores póstumos en cámara ardiente hasta el próximo miércoles 13 de agosto y por ello se ha aplazado la agenda legislativa, eventos, agendamiento y visitas guiadas en este lapso.

Este martes la entrada al público estará abierta para que pueda expresar su “respeto, gratitud y despedida” al legislador desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Y el miércoles, finalmente, se dará traslado al cuerpo del parlamentario a la Catedral Primada, cruzando la Plaza de Bolívar, para su último adiós entre familiares, allegados y congresistas.