Durante su intervención en la instalación del Congreso este 20 de julio, el presidente Gustavo Petro se refirió a los logros conseguidos en su mandato y los nuevos proyectos que se debaten en el Congreso.

“El primer grito de libertad, consolidado porque ya lo habíamos intentado antes, se dio por la participación popular. Por una consulta y una decisión. Eso se llama democracia. Quienes creen que anulando, desapareciendo, silenciando el pueblo, no lo son en absoluto”, dijo inicialmente durante su intervención.

Asimismo, el mandatario habló sobre el proyecto de paz total, que busca beneficiar a miembros de grupos criminales.

“Hay quienes tiemblan. No deberían temblar. ‘Temblad los tiranos’ decían los fundadores de la República. Pero por la verdad no se puede temblar. ¿Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa? Yo mismo hablé con la sala de la Corte Suprema de Justicia (...) Pensar en el castigo es pura y simple vendetta", expresó.

Además, el presidente Petro hizo referencia a las interceptaciones realizadas por el Dar

“Acá no hay nadie que puede decir que el presidente dio la orden de interceptar a los congresistas de la oposición. Acá no hay nadie que pueda decir ‘es que Petro interceptó al DAS’ y poner a unas señoras de la Corte Suprema de Justicia que llevaban el tinto para poner micrófonos debajo de las mesas”.

De acuerdo con el mandatario, actualmente en el Congreso se debaten proyectos en beneficio del ciudadano.

“Independiente a las posiciones políticas, aquí lo que ha habido es debate. Ya no debaten ustedes sobre si había que masacrar a los jóvenes solo porque se levantaban y gritaban “justicia social”. Ahora debatimos sobre los problemas del pueblo".

Por su parte, Petro destacó que durante su gobierno se ha conseguido una reducción en las cifras de inflación.

“Yo recibí un país con una inflación de más del 13 %. ¿Estoy mintiendo, presidente del Congreso? Usted me lo dice. Pues bien, esa inflación la hemos bajado a 4,82 %. Hemos tenido un éxito".

El jefe de Estado también lanzó una serie de dardos al Banco de la República y a los medios de comunicación.

“Repartimos tierra, bajamos la tasa de interés del Banco de la República, en contra de la Junta Directiva, ¿y qué resultado tuvimos? bajaron los precios de la comida. Nunca se dijo en la prensa, porque no habla del Gobierno, sino calumnias y mentiras sobre mi persona, y no sobre los éxitos gubernamentales. Y es libre porque nadie ha cerrado ni un solo periódico o canal de televisión. Ahora hay miles en las redes y no dejan que el pueblo quede en la burbuja de la mentira”.

Además, se refirió a la política agraria adelantada por su gobierno.

“Hoy, en este mes, la agricultura creció 7,1 %“. También, que se han gestionado 601.000 hectáreas, de las que se han comprado 401.349 hectáreas. Lo demás lo hemos recuperado a través de encontrar baldíos, de recoger las tierras fértiles que estaban en poder de la SAE, pero que, cuando fuimos a verlas, estaban otra vez en poder de los narcotraficantes. Hemos hecho una compra por $3,6 billones por esas 401.349 hectáreas”.

“El departamento que más crece en la industria es en Antioquia que en cualquier lugar de Colombia, ¿saben por qué?, porque crecen las confecciones, porque logré perseguir al mayor contrabandista de Colombia que tenía nexos políticos, incluyendo a uno antioqueño muy famoso. Entregamos créditos a las asociaciones de madres confeccionistas en Antioquia", expresó respecto a la industria en el país.

Durante el discurso también habló sobre la ley de financiamiento y propuso que se creara un nuevo banco: “Este Gobierno necesitaba más dinero y no se lo entregaron. ¿Podemos hablar de eso un ratico? Y podemos hablar de un tema del Congreso que es que es la inexistencia de un banco urbano público del primer piso, como si lo existe rural. Les propongo que creemos un banco y mejoremos la cifra”.