Una decena de precandidatos presidenciales se han inscrito la Registraduría desde que abrieron los formularios para las elecciones de 2026.

Lea también: Denuncian a Petro por “participación en política” a favor de Daniel Quintero

En el calendario electoral inició el pasado 31 de mayo el periodo de inscripción de comités ciudadanos para respaldar candidaturas presidenciales por firmas, para quienes quieran participar en esta contienda sin el aval de un partido. Pero igual tienen después la posibilidad de recibir el aval de un partido o hacer coaliciones.

Hasta el 17 de diciembre próximo es la fecha límite para presentar a la Registraduría los apoyos a los candidatos secundados por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales y el número mínimo de firmas válidas requeridas equivale al 3 % del número total de votos válidos depositados en las elecciones presidenciales de 2022, que en la primera vuelta fueron 21 millones 173 mil, debido a lo cual en esta oportunidad los aspirantes deben recoger unas 635 mil firmas.

Así las cosas, se han inscrito ante la Organización Electoral comités ciudadanos como el del exministro Mauricio Lizcano, con Firmes con Lizcano, quien desde el 31 de mayo se apuntó y expresó que “la fuerza de la unión se llama colombianismo. Con el cariño de la gente y el amor de mi esposa Catalina y mis hijos, fuimos hoy los primeros en inscribir en la Registraduría nuestra candidatura por firmas a la Presidencia”.

Lea también: ¿Pequeñas empresas, en riesgo por las nuevas medidas de la reforma?

De igual modo, el exsenador David Luna registró su Movimiento Sí Hay Un Camino el mismo 31 de mayo, por vía virtual: “Hoy comienza la cuenta regresiva. Falta exactamente un año para las presidenciales. Es hora de abandonar las viejas ideas y conceptos de la derecha, el centro y la izquierda. Y de construir con el sentido común: con nuevas ideas, con firmeza y unión”.

Cortesía

Igualmente, el 31 de mayo se inscribió el Movimiento Causa Colombia, del expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araújo: “Hemos defendido los derechos de los pensionados, de las madres cabezas de familia, de los afrodescendientes, de los indígenas, de las mujeres que han sido violadas, de las personas que tienen preferencias sexuales distintas; en fin, hemos sido unos luchadores de derechos por Colombia”.

El primero en firmar en la Registraduría el 31 de mayo fue el exdefensor Leonardo Huerta, con su Movimiento Nueva Historia: “Sin polarización irracional, con una visión académica, centrada en el bienestar de las personas, la defensa de los derechos fundamentales para así dejar atrás la falta de gobernabilidad que vivimos en los territorios”.

Lea también: Cepeda desmiente a Petro sobre la sanción de la reforma laboral

A su vez, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se anotó el pasado 3 de junio con su Movimiento Imparables: “Los colombianos somos imparables y vamos a unirnos con las mayorías de este país para salir de esta decepción del cambio que pudo ser y no fue. Por eso lanzamos nuestro Movimiento Imparables para que sean los ciudadanos con su firma y lejos de los extremos los que podamos echar pa’lante a Colombia”.

También el 3 de junio se inscribió el Movimiento con Toda por Colombia, del exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo: “Ya derrotamos a algunos en las elecciones del 2023, y no necesitamos de maquinarias tradicionales. La fuerza de Con Toda por Colombia son las ganas, la autenticidad, la vocación de servicio, la capacidad de unir y de generar resultados”.

El 10 de junio inscribió el empresario Santiago Botero su Movimiento Romper el Sistema: “Si los políticos a punta de muertos y terror pretenden callarnos, se equivocan: balín para los bandidos que no se sometan a la justicia y el orden, balín para quien ordena un asesinato, balín para quien jala el gatillo contra un inocente”.

Lea también: A sanción presidencial proyecto que elimina el cobro de reconexión de televisión, internet y telefonía

La abogada Sondra Macollins se registró con el Partido Digital Colombiano el pasado 13 de junio: “Hablar con la palabra desarmada no es un ejercicio verbal, sino una muestra de lo que cargamos en el corazón”.

La periodista Vicky Dávila se registró el pasado 17 de junio con el Movimiento Valientes: “Nuestra brújula será la Constitución, la ley y la honestidad. Vamos a defender con serenidad y firmeza la democracia, la libertad, el orden y las instituciones. Exigimos elecciones libres y democráticas. Exigimos la verdad”.

Y el 19 de junio inscribió su movimiento el exministro Mauricio Cárdenas: “Colombia no avanza si no avanzamos juntos. Inscribimos el movimiento ciudadano Avanza Colombia que me postulará como candidato. Es una propuesta independiente que nace para poner en marcha una Colombia con liderazgo real, experiencia y resultados”.