El presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, desmintió al presidente Gustavo Petro sobre la sanción de la reforma laboral.

Desde Medellín, el mandatario aseveró este sábado: “La reforma laboral es un hecho. Quería firmarla acá pero Efraín Cepeda no me dejó. Que goce sus vacaciones pero regrese el martes a ayudar a que salga adelante la reforma pensional”.

Le recomendamos: “Yo no le tengo miedo, no amenace”, Petro a Federico Gutiérrez

A lo que Cepeda Sarabia le respondió: “Presidente Petro, no he tomado vacaciones ni he eludido mis obligaciones legales y constitucionales, pues esa no es mi manera de actuar. El documento que usted menciona debe ser remitido por el presidente de la Cámara de Representantes al Senado de la República , y aún no lo he recibido; estoy a la espera de dicho envío para actuar en consecuencia. Le exhorto a mantener la calma y apartarse del fervor del momento, ya que esto podría derivar en errores como el actual, y el país, harto de imprecisiones, exige liderazgo informado. Sus asesores lo guían frecuentemente por un camino de inexactitudes. No es la primera vez que ocurre”.

Petro, además, en un evento sobre los avances de los diálogos de paz con las bandas delincuenciales de la capital antioqueña, le envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos: “Le digo a Donald Trump que si manda sus aviones al medio oriente, le digo cómo presidente de la Celac que no los vaya a usar para la guerra. Donald Trump detenga la guerra. Detenga el genocidio en Palestina. Una guerra nuclear nos afecta a todos”.

Le sugerimos leer: Corte ordena continuar proceso contra el general Eduardo Zapateiro por nexos con el Clan del Golfo

Así mismo, habló sobre la propuesta de la “papeleta” en las elecciones de Congreso de marzo de 2026 para que la ciudadanía se manifieste sobre la eventual convocatoria de una constituyente: “Ojalá en un año como ciudadano del común pueda participar en la constituyente que necesita Colombia”.

Entre tanto, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, cuestionó el evento sobre la negociación con las bandas urbanas criminales de la capital antioqueña: “Petro nos pone la lápida. Está en Medellín para juntarse con los jefes de la mafia que nosotros capturamos, con los jefes de las estructuras criminales para amenazarnos. Mientras yo los combato, él los premia. Petro es el único responsable si algo me pasa”.