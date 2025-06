El presidente Gustavo Petro Urrego lideró este sábado 21 de junio en la Plazoleta de la Alpujarra, en Medellín, la movilización ‘Un pacto por la paz urbana de Medellín’. En medio de su intervención, el mandatario aprovechó la oportunidad para lanzar dardos al alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

“Por ahí un alcalde dijo que yo no debería venir aquí … ¡Mamola!, el presidente va a donde quiera porque es el jefe del Estado por el voto popular.”, dijo el mandatario.

“Yo no le tengo miedo, no amenace. Creyó que toda Antioquia estaba en mi contra, y yo me temo que la mayoría no está en mi contra”, añadió.

Ante las palabras del mandatario, los asistentes empezaron a grita arengas contra el alcalde Federico Gutiérrez.

“Fuera ‘Fico’, Fuera ‘Fico’, Fuera ‘Fico’”, se escuchó en n la Plazoleta de la Alpujarra. Sin embargo, el presidente Petro pidió que no se mencionara la palabra “Fuera”.

“Ellos están invitados a esta democracia, pero a la democracia. No a la gobernanza paramilitar y la neoesclavitud. Acostumbrados a la palabra desaparecer, entonces desaparecieron mentalmente 1 millón de antioqueñas y antioqueños que votaron por el cambio. Yo creo que ya somos millón y medio, quizás más.”, comentó.

¿Qué dijo ‘Fico’?

El alcalde de la capital de Antioquia manifestó, previo a la visita del presidente Petro, la agenda planteada por el Ministerio de Interior no responde a una agenda institucional ni de trabajo conjunto.

“He dicho que, en medio de la institucionalidad, se dieron todas las garantías, por supuesto. El presidente puede ir a cualquier ciudad. Lo triste es que venga aquí a agitar y no a ayudar”, dijo el mandatario local.

“Mientras el Gobierno nacional sigue en campaña y tratando de incendiar el país, nosotros estamos concentrados en trabajar. Por ejemplo, el gobernador y yo entregamos el Túnel del Toyo, una obra que debía hacer el Gobierno nacional y que decidimos asumir”, agregó.