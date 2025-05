La reciente desautorización del presidente Gustavo Petro a la canciller Laura Sarabia por la citación de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores generó ruido en diversos sectores políticos, tanto así que la funcionaria se refirió al respecto este jueves.

Aseguró que su papel, como el de los otros ministros, es asesorar al presidente de la República y es él quien toma las decisiones.

“Como ministros tenemos una función de asesorar al presidente y él determina cuáles son los objetivos de política exterior, como en política agraria, en materia de reformas. No diría que no tengo comunicación con el presidente Petro, al contrario, tengo muy buena comunicación con el presidente Petro, tenemos diferencias pero siempre podemos tener una conversación franca”, explicó Sarabia.

Así mismo, dijo que su relación con el presidente Petro se basa, además, en un proceso de aprendizaje: “Él me dice que en cada parte y en cada cosa que él me dice es para aprender. Este ejercicio en la Cancillería no solo ha sido un desafío para mi sino para aprender todos los días”, enfatizó.

En ese sentido añadió: “Necesitamos poder tener posiciones en las cuales fortalezcamos la política exterior y eso lo haré junto al presidente, agradezco que siga depositando su voto de confianza en mí”.

Al finalizar su intervención sobre el tema dijo que no puede referirse de otros detalles porque no contesta a “rumores ni chismes de pasillo”.

“Yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia”

El posible distanciamiento tomó fuerza luego de que la canciller Sarabia citara la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por “instrucciones” del presidente Petro. En esta sesión se había convocado para discutir lla posibilidad de que Colombia se adhiera a la Ruta de la Seda, una iniciativa global china para reafirmarse como potencia económica y política.

Sin embargo, en un discurso Petro cuestionó esa decisión: “Ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados y pondremos problemas que hay vigentes”, dijo.