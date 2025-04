El presidente estadounidense Donald Trump anunció aranceles para productos que no sean producidos en Estados Unidos. Se trata de una medida que abarca a una gran cantidad de países, entre los que se encuentra Colombia, que será afectado con un 10%. Las reacciones en el país no se han hecho esperar: por un lado, expertos en la materia alertan sobre una posible afectación para el país en cuanto a las exportaciones a suelo estadounidense, mientras que otros advierten que, por tratarse de una medida global, no hay que tener mayor preocupación y que por el contrario serviría como una ventana de oportunidad.

Por parte del Gobierno colombiano, Laura Sarabia, canciller de la República, se pronunció en su cuenta de X. Advirtió que desde la administración de Gustavo Petro se hará todo lo posible para proteger la industria y las exportaciones, además de buscar las mejores oportunidades ante la medida: “Estamos preparados y vemos nuevas oportunidades en esta coyuntura. Continuaremos diversificando mercados en Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina a través de una estrategia integral y trabajo conjunto entre todas las entidades y con todos los sectores”.

Y Petro manifestó a través de su cuenta de X que esta decisión podría estarse tratando de un gran error: “El gobierno estadounidense cree ahora, que subiendo aranceles a sus importaciones en general, pueda aumentar su propia producción, riqueza y empleo; en mi opinión, puede ser un gran error. (...) El mayor indicador para guiarnos inteligentemente, son los puestos de trabajo que se generen o que se pierdan, con un nivel determinado de arancel. Bajamos aranceles donde el balance sea de mayores puestos de trabajo para Colombia y subiremos aranceles donde estemos perdiendo demasiados puestos de trabajo en el país”.

Según datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, sigla en inglés) la balanza comercial con Colombia el año pasado “se estimó en 36.700 millones de dólares”. En 2024 Estados Unidos exportó a Colombia bienes por 19.000 millones de dólares, un 7,7 % más que en 2023, e importó del país andino productos por 17.700 millones de dólares, un 9,8 % más que en el ejercicio anterior, según el USTR. Los productos que más exporta Colombia a Estados Unidos son petróleo, oro, café sin tostar, flores, puertas y ventanas, mientras que los que más importa son maquinaria, productos derivados del petróleo, productos químicos y vehículos

El tema adicional para Colombia es la interinidad en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ya supera un mes, pues Petro aceptó la renuncia protocolaria que presentó Luis Carlos Reyes, el segundo ministro de Comercio de su gobierno, y quien se retiró del gabinete en medio de denuncias sobre tráfico de intereses de funcionarios y congresistas en la DIAN de cara a las pesquisas sobre los delitos del llamado zar del contrabando, alias Papá Pitufo, quien tenía cooptadas este tipo de entidades relacionadas con el comercio y las aduanas nacionales.

No obstante, desde la dimisión del exministro el pasado 6 de marzo, el cargo de ministra encargada lo asumió Cielo Rusinque, quien también ejerce como superintendente de Industria y Comercio.

Los expertos señalan en este sentido que hay riesgos en el hecho de que esta cartera esté en encargo en medio de un contexto de posible desaceleración económica, caída de la inversión y alta incertidumbre, por lo que se requiere una estrategia urgente para atraer inversión, fortalecer la oferta exportable y crecer económicamente.

Mientras tanto, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el nombramiento de Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, por presuntas irregularidades en el procesos de elección, lo que le agrega ruido a las circunstancias.

Aunque el recurso fue admitido, el alto tribunal de lo contencioso administrativo negó la solicitud de suspender provisionalmente a Rusinque.

En la demora del reemplazo en propiedad de Reyes influye el hecho de que al parecer el Partido Liberal asumiría la cartera de Comercio, pero se mantiene la pugna entre las bancadas de Senado y Cámara de las toldas rojas lideradas por el expresidente César Gaviria, que se ha opuesto al Gobierno. Esto porque aunque habrían empezado a llegar las hojas de vida desde los tiempos del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de la entraña liberal en otrora, se discute si la cabeza del Ministerio debería ser cercana a la bancada de la cámara alta o de la baja.

De otro lado, este jueves se emitió un comunicado conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde reiteran que “Estados Unidos ha sido históricamente un socio comercial estratégico para Colombia. En 2024, las exportaciones hacia ese país alcanzaron los USD $14.336 millones, lo que representó el 28,9 % del total de las exportaciones colombianas a nivel mundial”.

Ponen de presente que desde la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) en 2012, estas exportaciones han consolidado una relación comercial sólida y en constante desarrollo que continúa beneficiando a miles de productores colombianos con acceso preferencial al mercado estadounidense.

“En este sentido, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con otras entidades del Gobierno Nacional, lideran una estrategia integral para ampliar y consolidar nuevos destinos para nuestras exportaciones. Gracias al trabajo articulado con los gremios, los productores y nuestras representaciones diplomáticas, los productos colombianos han logrado una presencia creciente en Europa, Asia, el Medio Oriente y América Latina, fortaleciendo así la competitividad y la resiliencia del sector exportador.

La reciente imposición de un arancel base del 10 % debe asumirse como una oportunidad para acelerar esta estrategia de internacionalización y consolidar la presencia de nuestros productos en más mercados del mundo”, se lee.

No obstante, afirman las carteras, “continuaremos trabajando de manera coordinada con el Gobierno de Estados Unidos y con el sector privado para mantener y proyectar nuestras exportaciones hacia el futuro, identificando caminos de diálogo y cooperación que contribuyan a mitigar los impactos sobre nuestros productores”.

Y reiteran su compromiso con un comercio internacional basado en principios de apertura y beneficio mutuo: “Así mismo, continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades internas, junto a los productores, gremios y entidades del Estado, para ampliar la presencia de nuestros productos en los principales mercados internacionales, promoviendo el desarrollo rural, el empleo digno y el bienestar de nuestras regiones”.