El Congreso en pleno aceptó este miércoles la renuncia del magistrado César Lorduy al Consejo Nacional Electoral, CNE.

En el Senado se registraron 73 votos, mientras que en la Cámara fueron 155, para un total de 228 votos a favor de la dimisión del ex representante de Cambio Radical a la corporación de la organización electoral.

Durante la sesión, se discutió una proposición que pedía aplazar la votación de la renuncia hasta que el magistrado asistiera al Capitolio a explicar las razones de su renuncia, presentada el pasado 2 de diciembre.

La solicitud fue del senador Carlos Fernando Motoa, copartidario de Lorduy Maldonado: “Aplácese la sesión del Congreso en Pleno convocada para el 5 de marzo de 2025 con el propósito de considerar y votar la renuncia presentada por el magistrado del Consejo Nacional Electoral César Lorduy hasta que este último se haga presente ante esta corporación y resuelva las inquietudes que surjan alrededor de su gestión y de las razones que dieron lugar a la dimisión”.

El resto de parlamentarios de la colectividad rojiazul señaló que la ausencia de Lorduy se fundamentaba en que ya había explicado que eran situaciones personales las que lo llevaban a apartarse del cargo.

La representante Ingrid Aguirre, de Fuerza Ciudadana, quien denunció al ex presidente del CNE por presunto acoso sexual, pidió que no se votara la dimisión: “Es lamentable la ausencia del señor César Lorduy en esta sesión del Congreso Pleno que ha sido convocada exclusivamente con ocasión de su renuncia al Consejo Nacional Electoral. Dicho esto, no hay ninguna justificación para su negativa a exponer las razones que dieron lugar a su dimisión”. Pero la proposición se votó y fue derrotada.

Sobre el reemplazo de Lorduy, el Pacto Histórico dijo que el siguiente en lista debía asumir, que sería al parecer Álvaro Echeverry Londoño, que ha sido cercano al petrismo últimamente, lo que cambiaría las fuerzas en el CNE, ya que le daría un cuarto voto, de nueve en total, al sector que considera irregular el caso contra el presidente Gustavo Petro por supuestas anomalías en la financiación de la campaña.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, ha dicho: “Examinamos conceptos de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, determinaciones del alto tribunal, de la manera como se debe elegir el nuevo magistrado. Finalmente, nos hemos inclinado por el artículo 22 de la Ley 5ta, que dice que luego de aceptada la renuncia se notificará a los partidos. Tienen 10 días para postular candidatos”.