Mientras su hijo Nicolás Petro enfrenta un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el presidente Gustavo Petro intenta, por todos los medios, desvincularse de los dineros que entraron a su campaña de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’ y conocido como el ‘zar’ del contrabando. De acuerdo con el mandatario, el dinero fue devuelto.

En una reciente entrevista con el diario El País de España, el jefe de Estado se refirió al proceso que enfrenta el exdiputado del Atlántico y comparó esta situación con la suya respecto al caso de ‘Papá Pitufo’. Aseveró que tanto a él como a su hijo intentan “destruirlos”.

“Un extranjero (Xavier Vendrell) recién venido no sabe cómo es esto. Hay que vivir Colombia para lo bueno y lo malo. Vendrell tuvo la honestidad de contarnos. Ese contrabandista lleva 38 años infiltrando campañas. Pedí devolver el dinero y se hizo (...) Tratan de destruirme, como a mi hijo”, aseguró en diálogo con el medio español.

Sobre el proceso de Nicolás Petro, el presidente de la República aseguró que esto es “fruto de un problema familiar profundo. Él cometió un error, indudable. Pero lo han castigado más allá de lo que él cometió para ver si se viene contra su padre”. Anticipó que en algún momento hablará de todo el caso que rodea a su hijo: “Dije que nunca en mi Gobierno hablaría de mi hijo, pero ya casi está pasando el Gobierno, y sí hablaré”.

Captura de Nicolás Petro durante audiencia preparatoria de juicio.

Además se cuestionó por no haber seguido un consejo que en su momento le dio Lula da Silva, presidente de Brasil: “Me dijo que, cuando fuese presidente, lo primero que tenía que hacer es reunir a la familia. Ese fue un buen consejo al que no presté mucha atención. Y es lo primero que intentan”, puntualizó.

Agregó que Nicolás Petro “fue débil y por ahí lo destruyeron”, y aseguró: “Yo no me puedo meter. Porque haría lo mismo que otros presidentes que sí han delinquido, y con pruebas. Tiene que actuar el derecho y no hiperdimensionar el delito”.

El hijo mayor del mandatario colombiano se encuentra procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, ya que cuando comenzaron las investigaciones en su contra, tenía el cargo de diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico.

La Fiscalía asegura que Nicolás Petro “ocultó y encubrió” altas sumas de dinero entregados por políticos como Máximo Noriega, señalado de ser el intermediario entre presuntos narcotraficantes y el hijo del presidente.

Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña Petro Presidente en 2022, aunque Nicolás Petro aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía.

Nicolás Petro está en su residencia de Barranquilla en detención domiciliaria desde mediados del año pasado.