Un grupo de ciudadanos encabezado por el expresidente Ernesto Samper presentó ayer en Bogotá una plataforma para verificar el cumplimiento del acuerdo firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

La denominada ‘Iniciativa Unión por la Paz’ reúne a académicos, líderes políticos, empresarios, representantes de grupos ciudadanos, entre otros, que además apoyarán la negociación formal que mantienen en Quito delegados del Gobierno y del ELN.

'Nosotros lo que queremos es sostener los acuerdos a través de un seguimiento razonable, a través de una flexibilización que permita su rápido crecimiento', dijo Samper.

Explicó el expresidente que esta plataforma funcionaría 'como una especie de semáforo' que dejará 'pasar los temas que se están cumpliendo en verde', llamará la atención sobre aquellos que pueden ser motivo de incumplimiento en amarillo y despertará las alarmas para suscitar reflexiones y acciones cuando 'haya temas que estén en luz roja'.

El exgobernante aseguró que también han empezado a ofrecer un 'acompañamiento razonado' al ELN con el conocimiento y aceptación de ambas partes.

A nombre de los jefes de las Farc que asistieron al acto, alias ‘Pastor Alape’ expresó su 'inmensa satisfacción' por la presencia de empresarios y académicos, entre otros.

'Hoy entonces aquí vemos que va germinando ‘La Iniciativa’, que un grupo importante de colombianas y de colombianos de diversos sectores hoy están diciendo no podemos mirar atrás', añadió ‘Alape’, quien participó acompañado por alias ‘Pablo Catatumbo’ y ‘Victoria Sandino’.

A propósito de lo pactado en la mesa de negociaciones, el subversivo dijo: 'vamos a cumplir los colombianos, porque la paz no es del Gobierno (...) es de todos los colombianos'.