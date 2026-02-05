Luego del frente frío que provocó lluvias durante 36 horas en la ciudad de Santa Marta, la alcaldía reportó oficialmente que este fenómeno natural dejó 410 familias damnificadas.

El reporte oficial precisa que de la cifra arriba citada, 20 casas resultaron totalmente destruidas y otras 87 están en condiciones no habitables, lo que refleja la magnitud de la emergencia.

La Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático – Ogricc - realizó el censo en 11 barrios, donde se concentra el mayor número de damnificados.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello, acompañado de su equipo de gobierno, visita los sectores más golpeados por las lluvias, atendiendo de manera directa a los afectados.

Balance

En el barrio Vista del Mar, en Gaira, se registró el mayor número de familias afectadas, con un total de 110. Allí las lluvias ocasionaron la destrucción de 10 viviendas y dejaron 25 más en condiciones no habitables.

En Playa Salguero el censo arrojó 22 familias damnificadas, de las cuales 7 perdieron sus casas por completo y 3 más quedaron en estado no habitable.

El sector de Villa Tabla reportó 3 familias afectadas, con una vivienda destruida y 2 más que no pueden ser habitadas.

En el barrio San Martín contabilizaron 3 familias damnificadas, todas con viviendas en condiciones no habitables, lo que obliga a sus habitantes a buscar refugio temporal.

En Timayuí se registraron 2 familias afectadas y en Colinas del Río otras 13.

En el barrio Olaya Herrera reportan 2 familias damnificadas, ambas con viviendas no habitables, situación que las coloca en un estado de alta vulnerabilidad.

En Pescaíto, el censo identificó 6 familias afectadas, todas con viviendas que no pueden ser habitadas y En Villa Betel, 62 más.

Los barrios El Milagro 1 y 2 sumaron 83 familias afectadas, con 23 viviendas no habitables, convirtiéndose en uno de los sectores con mayor número de damnificados en esta emergencia.

Finalmente, en el barrio Simón Bolívar se reportan 104 familias damnificadas, con 2 viviendas destruidas y 12 más en condiciones no habitables.

Tareas

La administración distrital ha dispuesto maquinaria amarilla para la limpieza de calles, recolección de lodo y desechos, así como la verificación de daños estructurales en las viviendas.

Estas labores buscan restablecer la movilidad y las condiciones mínimas de habitabilidad en los barrios afectados.

De manera paralela, avanzan en la entrega de ayudas humanitarias para las familias que han perdido sus viviendas o que se encuentran en condiciones de riesgo.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello destacó que la emergencia “ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la ciudad, pero también ha evidenciado la solidaridad de los samarios”.

Los organismos de socorro continuarán actualizando las cifras conforme avance el censo en otros sectores de la ciudad.