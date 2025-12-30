El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en la tarde de este martes 30 de diciembre en el cerro del balneario de Inca Inca, ubicado en jurisdicción del sector turístico de El Rodadero, al sur de Santa Marta.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo fue realizado por un grupo de lancheros y prestadores de servicios turísticos que se encontraban en la zona. Al percatarse de la presencia del cuerpo, que yacía bocabajo y sin signos vitales, dieron aviso inmediato a la Policía.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Armada Nacional en Santa Marta, junto con funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín de la Policía Nacional, quienes adelantaron los actos urgentes y realizaron el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantan los procedimientos correspondientes para establecer plenamente su identidad y las causas exactas del deceso.

Según informaron los peritos, la víctima, al parecer un turista, vestía un buzo negro, pantaloneta y tenis al momento de ser encontrada. Hasta el cierre de esta edición no se había logrado confirmar su identidad.

La principal hipótesis que manejan las autoridades indica que el hombre se encontraba realizando senderismo en la zona y, por razones que aún son materia de investigación, habría perdido el equilibrio y caído al vacío, sufriendo múltiples lesiones que le causaron la muerte de manera inmediata.

Las autoridades reiteraron el llamado a residentes y visitantes para extremar las medidas de precaución al transitar por zonas montañosas o de difícil acceso, especialmente en sectores turísticos no habilitados para actividades recreativas.