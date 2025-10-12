La capital del magdalena se encuentra conmocionada tras un hecho que ha generado terror entre los ciudadanos, esto luego de que se perpetrara el asesinato de un taxista y una vendedora informal.

Las víctimas son un adulto mayor de 63 años, identificado como Darío Enrique Mendoza, y una comerciante informal de nombre Yeliz Andrea Rada, de 44 años de edad. Ambos eran residentes del municipio de Ciénaga, Magdalena.

Los hechos se registraron a las 5:05 de la tarde de este sábado 11 de octubre, cuando el conductor se trasladaba hacia el sector de la bomba Zuca para realizarle una carrera a la trabajadora informal, quien le había solicitado un servicio de transporte.

En ese momento, la mujer iba acompañada de su señora madre. Una de ellas descendió del vehículo de placas UQS 540, mientras que el taxista también bajó del carro para ayudarlas a descargar unos elementos que tenían.

De un momento a otro, el grupo de personas fueron abordados por dos sujetos en una motocicleta de color negra marca bóxer. El parrillero desenfundó un arma de fuego y, de manera indiscriminada, abrió fuego, logrando impactar al taxista y la vendedora informal.

El conductor del taxi resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial cercano, pero pese al esfuerzo de los médicos de turno, falleció a los pocos minutos de haber ingresado.

Sin embargo, lo preocupante del suceso no solo gira en torno al doble homicidio, sino al mensaje que fue dejado por los agresores en un cartel tras perpetrar el ataque, el cual encendió las alarmas por las autoridades locales: “No queremos Cienagueros en la ciudad de Santamarta HP”.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y esclarecer si se trata de un caso de extorsión o disputa territorial.