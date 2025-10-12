La violencia continúa golpeando al sur de Barranquilla. Esta vez, un nuevo hecho de sangre se registró en plena vía pública del barrio Las Malvinas, localidad Suroccidente, mismo que dejó como saldo un joven gravemente herido tras el atentado.

La victima responde al nombre de Rolando Domingo Gómez Suárez, de 24 años de edad.

De acuerdo al reporte suministrado por la Policía Nacional, siendo la 1:00 de la tarde de este sábado 11 de octubre, el lesionado se encontraba caminando por la carrera 7F con la calle 93, del sector ya mencionado.

En ese instante, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta marca AX4, de color negra. El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó cuatro disparos en distintas zonas del cuerpo.

Gómez Suárez fue trasladado al Camino Bosque de María, donde según el personal médico, presenta una herida en el hombro derecho, otra en el izquierdo, una en el abdomen en el lado izquierdo y otra en la parte derecha.

Las autoridades adelantan labores de investigación para dar con la captura de los responsables y esclarecer los hechos.