En el municipio de Aguachica se registró un accidente de tránsito que dejó como víctima fatal a una niña de 2 años, que iba junto a su padre camino a la guardería.

Lea más: Hay nuevos millonarios en la Región Caribe: cayó MiLoto en Cartagena y Santa Marta

Todo sucedió cuando la menor de edad identificada como Ema Lucía Rincón, iba con su progenitor a bordo en la parte delantera de una motocicleta de placas HTX-32B, color negro, y colisionaron por la parte trasera un camión de placas EYZ-782, que se encontraba estacionado.

Captura de video Ema Lucía Rincón, de 2 años, iba con su padre a bordo en la parte delantera de la motocicleta.

Asimismo, las autoridades reportaron que el caso sucedió a tempranas horas de este martes, en la carrera 45 con calle 5 norte barrio Nueva Colombia, de dicho municipio.

Tras los hechos la comunidad y el mismo padre de la niña la llevaron hasta el Hospital Regional David Padilla Villafañe, donde llegó sin signos vitales.

Ver más: Comunidades indígenas de la Sierra Nevada proyectan producir tres millones de kilos de café

Este suceso ha causado gran conmoción en los familiares de la niña y en la ciudadanía, de Aguachica.

Finalmente, unidades de tránsito de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica del cadáver.