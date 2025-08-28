Funcionarios de la División de Control Operativo – Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía, junto a tropas del Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 “General José María Córdova”, incautaron 16.730 cajetillas de cigarrillos de origen extranjero con un valor comercial de más de $900 millones y la inmovilización de un vehículo acondicionado para su transporte.

La diligencia se registró sobre la Troncal del Caribe, en la vía que de Santa Marta conduce al departamento de La Guajira, a la altura del kilómetro 12, sector Las Tinajas, donde detectaron que la carga no contaba con la documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Por tal motivo, procedieron con la incautación de la mercancía, toda vez que superaba la cuantía estipulada en la ley penal. Asimismo, se aprehendió el medio de transporte, el cual había sido modificado para ocultar los cigarrillos, en infracción del artículo 51 de la Ley 1762 de 2015, “Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”.

La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía a sumarse en la lucha contra el contrabando, apoyando la legalidad y denunciando cualquier actividad ilícita a través de la Línea Anticontrabando 159, la línea de WhatsApp 321 394 2169 o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co. Se garantiza absoluta reserva de la información.