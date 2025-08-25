Un llamado al Gobierno nacional y a todas las autoridades con injerencia en la Ciénaga Grande de Santa Marta hizo la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, para atender conjuntamente la urgencia ambiental que se registra por presencia de la planta acuática Hydrilla Verticillata, la cual tiene en jaque a los pescadores que subsisten de este ecosistema.

La alerta se concentra en el sector Nueva Venecia, donde hay más de 700 hectáreas de agua cubiertas por esta especie invasora.

“Se afecta la biodiversidad, la pesca y amenaza la seguridad alimentaria y cultural de las comunidades palafíticas”, reportó Corpamag.

La Hydrilla -originaria del sudeste asiático- está catalogada como una de las especies invasoras más agresivas del mundo.

“Su crecimiento acelerado, su alta capacidad de reproducción y su resistencia a diferentes condiciones ambientales, le permiten formar densos mantos que desplazan las plantas nativas, disminuyen el oxígeno del agua, alteran las poblaciones de peces y bloquean la navegación”, explicó el ente ambiental.

Advierte la Corporación que la situación se ha agravado por el ingreso constante de material vegetal flotante, maderas y sedimentos provenientes del río Magdalena, a través de un boquete abierto sin criterios técnicos en la entrada del caño Aguas Negras, el cual no hace parte del sistema hidráulico construido por la entidad en los años 90.

“Esta condición ha favorecido la expansión de la especie, a lo que se suma la temporada de lluvias, que eleva los niveles del agua y facilita la dispersión de la Hydrilla en el complejo lagunar”, precisa Corpamag.

Ante la urgencia se insiste en la necesidad de activar de manera inmediata la Mesa Interinstitucional de la Ciénaga Grande de Santa Marta, como espacio de coordinación entre el Gobierno Nacional, las autoridades ambientales, las entidades regionales y locales, para definir soluciones conjuntas y sostenibles que contengan la expansión de esta especie invasora.

Tarea de Corpamag

La Corporación informó que trabajará con la comunidad, implementando acciones concertadas de mitigación a corto plazo, entre las que se mencionan la construcción de una estructura artesanal que disminuya el ingreso de material vegetal flotante y el desarrollo de una prueba piloto de remoción manual en una hectárea, con el fin de monitorear el comportamiento de la Hydrilla.

“Esta problemática requiere atención urgente y una respuesta articulada del Estado colombiano”, dijo Alfredo Martínez Gutiérrez, director general del ente ambiental.

Agregó que “la Ciénaga Grande de Santa Marta no sólo representa el sustento de estas comunidades, sino que además es un ecosistema Ramsar de importancia mundial que debemos proteger entre todos”.

Con este llamado, la Corporación reitera su compromiso de seguir trabajando en el territorio y acompañar a las comunidades en la búsqueda de soluciones, pero enfatiza que solo con la acción conjunta del Gobierno nacional, las autoridades competentes y la comunidad será posible enfrentar la Hydrilla y salvaguardar este patrimonio natural de Colombia y del mundo.