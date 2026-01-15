El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro revisar la emergencia económica decretada a finales del año pasado por afectaciones a los ingresos de los departamentos del país.

“Los gobernadores del país, convocados por la @FNDcol, solicitamos al Gobierno Nacional revisar el estado de emergencia declarado mediante el Decreto 1390 de 2025, que plantea incrementar del 5% al 19% el Impuesto al Consumo y el IVA”, escribió el mandatario departamental.

Esto porque se trata de “tributos que tradicionalmente representan una fuente fundamental de ingresos para los departamentos”.

“Hacemos un llamado directo al Gobierno Nacional para que ajuste esta medida, teniendo en cuenta que, del porcentaje propuesto, el 14 % pasaría a la Nación”, advierte Verano.

Esto, concluyó el gobernador, “afectaría de manera grave las finanzas territoriales y, en consecuencia, la ejecución de las estrategias, programas y proyectos contemplados en los planes de desarrollo, los cuales impactan directamente la vida de la gente en las regiones”.

