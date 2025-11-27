Investigadores de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y Ejército Nacional, lograron la captura de 17 integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Vensur’, señalados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Lea también: Sicarios asesinan a un hombre en la terraza de una tienda en el barrio Los Cerezos, en Cartagena

La operación se llevó a cabo mediante 20 diligencias de registro y allanamiento en puntos estratégicos de Riohacha, La Guajira.

Durante aproximadamente 10 meses de investigación, uniformados recopilaron elementos materiales probatorios y evidencia física que permitieron establecer el funcionamiento criminal de esta estructura dedicada al microtráfico en sectores residenciales y cercanos a entornos escolares.

Lea también: Familiar de mujer que habría sido asesinada por su hija dio detalles clave del hecho: “Su muerte nos dejó devastados”

Entre los capturados se encuentra alias Herrera, uno de los cabecillas, quien presuntamente obligaba o presionaba a consumidores de sustancias psicoactivas para que distribuyeran dosis en menores cantidades.

Este grupo delincuencial expendía más de 5.000 dosis diarias, generando una renta criminal cercana a 20 millones de pesos al día, afectando ocho entornos escolares y varios parques públicos en Riohacha.

Lea también: “Se hizo una inspección a la casa y ahora se interrogará a la pareja”: fiscal general sobre el caso de Me Quejo

Las investigaciones determinaron que ‘Los Vensur’ operaban bajo un esquema de outsourcing criminal con el Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quienes presuntamente les suministraban la droga para su posterior distribución en menores cantidades dentro del área urbana del Distrito.

Los inmuebles utilizados como puntos de expendio serán sometidos a procesos de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente.