Un ataque sicarial cobró la vida de un hombre en la madrugada de este domingo 1 de marzo en el barrio Brisas del Puerto, en el municipio de Puerto Colombia.

La víctima fue identificada por las autoridades como Luis Meza Monsalvo, de 32 años, conocido con el alias de El Teacher.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía, el hecho se registró hacia la 1:55 a. m. en la carrera 5 con calle 16, esquina, cuando Meza Monsalvo, quien se desempeñaba como mototaxista, se encontraba en compañía de su pareja sentimental e intentaba ingresar a su residencia.

En ese momento, un hombre que se movilizaba a pie se acercó y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el agresor huyó en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar.

La víctima recibió múltiples impactos de bala en ambas manos, región cervical derecha y zona bucal, heridas que le ocasionaron la muerte en el sitio.

Captura en plan candado

Tras el crimen, una patrulla de la Policía desplegó un “plan candado” en el sector, logrando la captura de un hombre señalado como presunto responsable.

Se trata de Ronald José Malpica Esqueda, de 46 años, de nacionalidad venezolana y residente en el sector de invasión Villa Caracas, en Puerto Colombia.

El capturado fue puesto a disposición de la URI de Barranquilla. Según las autoridades, no registra anotaciones judiciales en el SPOA ni antecedentes en el INPEC.

Posible ajuste interno

Como principal hipótesis, las autoridades manejan que el homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas al interior del grupo delincuencial común organizado conocido como ‘Los del Pueblo’.

Según Inteligencia, por presuntas deudas derivadas de rentas criminales asociadas al expendio de estupefacientes.

EL HERALDO conoció que la víctima registraba seis anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de amenazas, tráfico y porte de estupefacientes, daño en bien ajeno, concierto para delinquir y extorsión.