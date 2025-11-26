Un joven murió en un nuevo accidente de tránsito registrado en carreteras del sur del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Alexander Aristizabal Viloria, de 22 años de edad.

El siniestro vial se registró en horas de la tarde de este miércoles 26 de noviembre, sobre la calle 18, en el sector conocido como Las Brisas, en el perímetro urbano del municipio de Barrancas.

Según se logra observar en un video que grabaron las cámaras de seguridad de un local comercial del sector, el joven se movilizaba en una motocicleta cuando tropezó con un automóvil. En el momento de hacer contacto con el vehículo, perdió el control y chocó contra el pavimento, metros más adelante.

Y pese a que los residentes del sector alertaron a una ambulancia con paramédicos para que lo trasladaran a un centro asistencial, estos se percataron de que ya no tenía signos vitales, debido a que el fuerte impacto le causó la muerte en el acto.

Personal de Tránsito Municipal y el Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro y establecer responsabilidades.