En las últimas horas, personal del Gaula de la Policía capturó a un hombre señalado por el delito de extorsión, en barrio San Martín del municipio de Maicao, La Guajira.

Lea también: Joven habría asesinado a su madre en medio de una pelea por cambiar la contraseña del wifi

Se trata de Luis Manuel Epinayu, alias el Topo, quien presuntamente cumplía el rol de cobrador de extorsiones en la municipalidad fronteriza.

Gracias a labores de inteligencia, seguimiento y a las denuncias oportunas de la comunidad, se logró establecer el modus operandi de un grupo delincuencial dedicado a exigir sumas de dinero a comerciantes mediante intimidaciones y acciones violentas.

Lea también: Familiar de mujer que habría sido asesinada por su hija dio detalles clave del hecho: “Su muerte nos dejó devastados”

Según las investigaciones, este individuo llegaba hasta establecimientos comerciales y residencias de las víctimas para tomar fotografías y videos de las fachadas, material que luego era utilizado para presionarlas a pagar exigencias económicas que oscilaban entre 10 y 30 millones de pesos.

Cuando las víctimas no accedían a los pagos, alias el Topo realizaba disparos contra las fachadas como método de intimidación.

Lea también: Denuncian en Me Quejo caso de desaparición forzada de madre e hija

Respecto a la captura, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, destacó el compromiso institucional para combatir este delito que afecta a las familias y al comercio en la región.

“Nuestro propósito es proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos. La extorsión no solo afecta la economía local, sino también la tranquilidad de nuestras familias. Seguiremos trabajando incansablemente para desarticular estas redes criminales”, manifestó el alto oficial.

Finalmente, el Departamento de Policía Guajira reitera su compromiso con la seguridad de los guajiros e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea gratuita 165 del Gaula, garantizando absoluta reserva y acompañamiento permanente a las víctimas.